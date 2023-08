Wann, wie und wo bekommt man einen Schwerbehinderten-Ausweis?

Plus Jeder elfte Bürger in Unterfranken lebt mit einer Schwerbehinderung. Bei welchen Einschränkungen gilt man als schwerbehindert? Die zuständige Regionalstelle gibt Auskunft.

In Unterfranken leben aktuell über 130.000 Menschen mit einer Schwerbehinderung, das sind etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Und pro Jahr stellen etwa 25.000 Menschen in der Region erstmalig oder erneut einen Antrag auf die Anerkennung einer Schwerbehinderung.

Bearbeitet werden diese Anträge in der Regionalstelle für Unterfranken des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS). Etwa 40 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind dafür zuständig, den Grad der Behinderung festzustellen.