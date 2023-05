War Beethovens Taubheit genetisch bedingt? Der Würzburger Forscher Ulrich Konrad erklärt die Überraschungen beim DNA-Test

Plus Ein internationales Team hat acht historische Haarsträhnen untersucht, die angeblich von Beethoven stammen. Musikwissenschaftler Ulrich Konrad war dabei - und staunte.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war fast sein ganzes Leben krank. "Bauchkrämpfe, Durchfall. Er hat sich wohl kaum je einfach nur wohlgefühlt. Außerdem war er allein", sagt der Würzburger Musikforscher Ulrich Konrad. Vor allem die Taubheit habe Beethoven sehr belastet: "Sie ging über Jahre einher mit scheußlichen Störgeräuschen in seinem Kopf."

Nun hat ein internationales Forscherteam Beethovens Erbgut untersucht, um Genaueres über seine Leiden herauszufinden. Ulrich Konrad erklärt, welche überraschenden Ergebnisse es gab.