Schweinfurt

vor 24 Min.

Wer trägt die Schuld am Einsturz der Talbrücke Schraudenbach? Wen die Staatsanwaltschaft für verantwortlich hält

Bagger ziehen wenige Tage nach dem Einsturz eines Teils der Talbrücke Schraudenbach an der Autobahn A7 bei Werneck herabgestürzte Teile auseinander. Bei dem Unglück am 15. Juni 2016 kam ein Mann ums Leben, 14 weitere Arbeiter wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Plus Der Prozess um den Einsturz eines Teilstücks der A7-Brücke soll am 6. April zu Ende gehen. Im ersten Teil der Spurensuche geht es um fehlende Statik und mangelnde Überprüfung.<strong></strong>

Von Lisa Marie Waschbusch, Oliver Schikora Artikel anhören Shape

In dem langwierigen Prozess, der an diesem Donnerstag in Schweinfurt zu Ende gehen soll, geht es um Stäbe, Joche, Pfeiler, Beton und Stahl. Es geht um Berechnungen, Pläne und Zeichnungen. Um Schuld und Unschuld. Um den Ruf der vier angeklagten Ingenieure und ihre berufliche Zukunft. Und es geht um viel Geld. Prozesskosten, Schadensersatz, Wiederaufbau nach dem Einsturz.

Worum es in diesem Prozess vor dem Landgericht Schweinfurt kaum geht: um die Menschen, die von dem Unglück betroffen sind. Wüsste man nicht, dass bei dem Einsturz eines Teils der Talbrücke Schraudenbach bei Werneck (Lkr. Schweinfurt) am 15. Juni 2016 ein Mann ums Leben kam und 14 weitere Arbeiter teils lebensgefährlich verletzt wurden - man würde es in der Verhandlung kaum mitbekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen