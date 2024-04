Gädheim

12.04.2024

"Werden mit Behördenwahn zurückgehalten": Landwirt Florian Schuler klagt gegen die Stilllegung seiner Biogasanlage

Bio-Landwirt Florian Schuler betreibt neben seinem Hof eine Biogasanlage. Doch seit Februar 2022 steht eins der drei Blockheizkraftwerke still.

Plus Florian Schuler betreibt in Gädheim eine Biogasanlage. Doch seit Februar 2022 steht eines der drei Blockheizkraftwerke still. Der Fall beschäftigt auch das Verwaltungsgericht Würzburg.

Von Johanna Heim

Landwirt Florian Schuler betreibt am Ortsrand von Gädheim eine Biogasanlage. Hier, im Heizraum der Anlage, stehen drei Blockheizkraftwerke. Die kleinen Kraftwerke sorgen dafür, elektrische Energie und Wärme zu gewinnen. Doch eines von ihnen steht still. Und das seit Februar 2022. Das Landratsamt Haßberge hat die Stilllegung der dritten Anlage angeordnet, berichtet der Landwirt auf Nachfrage der Redaktion. Und das ärgere ihn.

So sehr, dass er Klage eingereicht hat und vor das Verwaltungsgericht in Würzburg gezogen ist. Im Kern ging es bei der Verhandlung, die Mitte März stattgefunden hat, um zwei Fragen: Ob Florian Schuler unter der "BioEnergie Gädheim GbR" sein drittes Blockheizkraftwerk weiter betreiben darf. Und ob der Einbau des stillgelegten Blockheizkraftwerkes überhaupt einer Genehmigung bedarf.

