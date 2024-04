Schweinfurt

17:00 Uhr

Wortgefechte im Schweinfurter Gericht: Ein Brief sorgt für erhitzte Gemüter im Prozess gegen den "Go&Change"-Guru

Die Hände eines "Bruders" und "Lehrers"? An diesem Dienstag wurde Kai K. zum elften Verhandlungstag gefesselt in den Saal am Landgericht Schweinfurt geführt.

Plus Will die Geschädigte auf die Nebenklage verzichten? Kurz herrscht Aufregung in der Verhandlung gegen den Kopf der umstrittenen Gemeinschaft. Dann geht es wieder um Außerirdische.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Jonas Keck

Ein Schreiben an die Vorsitzende Richterin Claudia Guba sorgt an diesem Dienstagvormittag für Trubel im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change". Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, im Mai 2023 eine Frau vergewaltigt, geschlagen und gewürgt zu haben. Auf ungewöhnlichem Weg erreicht das Landgericht Schweinfurt nun ein Brief des "Weißen Rings": Eine Vertreterin der Organisation, die Opfer von Straftaten berät, hatte tags zuvor einem Justizwachtmeister das Schreiben übergeben. Jetzt wird es im Gericht verlesen.

Der "Weiße Ring" schreibt, die Geschädigte habe gegenüber der Organisation erklärt, nun auf eine Nebenklage verzichten zu wollen. Als Studentin könne sie die vorläufigen Kosten von mehr als 14.000 Euro trotz der Unterstützung ihrer Eltern und des "Weißen Rings" nicht stemmen.

