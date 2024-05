Würzburg

04:00 Uhr

Würzburger Hofbräukeller: Das sind die neuen Pächter des Traditionslokals und des Biergartens

Der Biergarten des Würzburger Hofbräukellers öffnet am Mittwoch, 8. Mai, vor Christi Himmelfahrt. Im Bild (von links): Frank Knüpfing und Karsten Rupp, die neuen Betreiber des Würzburger Hofbräukellers, dazwischen Ralph Rosenberger und rechts die beiden Geschäftsführer Michael Haupt und Axel Kochinki mit Servicekraft Zarah Küstner.

Plus Der Hofbräukeller in der Würzburger Zellerau hat zwei neue Pächter. Wer die beiden bekannten Würzburger Gastronomen sind und wann der Biergarten wieder öffnen wird.

Von Ernst Lauterbach

Vorige Woche noch hieß es auf Anfrage: "Noch ist nichts unterschrieben". Jetzt steht fest, wer die neuen Pächter des Hofbräukellers in der Würzburger Zellerau sein werden: Es sind Frank Knüpfing, Chef des Odeon in der Augustinerstraße und des Airport in der Gattingerstraße, und Karsten Rupp, die dazu eine gemeinsame Gesellschaft gegründet haben. Rupp ist zudem Mitgesellschafter der Concept Family Franchise AG, die neben dem "Enchilada" unter anderem auch den "Brauerei-Gasthof Alter Kranen" als Pächter der Würzburger Hofbräu betreibt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Karsten Rupp und Frank Knüpfing zwei Vollprofis aus der Würzburger Gastronomie gefunden haben, die die lange Tradition des Hofbräukellers ab sofort gemeinsam mit der Würzburger Hofbräu weiterschreiben werden", sagt Axel Kochinki, seit Ende August 2023 einer der drei Geschäftsführer der Würzburger Hofbräu, gegenüber dieser Redaktion.

