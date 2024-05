Würzburg

Zimtrollen-Trend erreicht Würzburg: Cinnamood zieht in die Domstraße – das kommt auf die Stadt zu

Noch ist nicht viel zu sehen am neuen Cinnamood Laden im ehemaligen Rituals in der Domstrasse in Würzburg.

Plus Cinnamood öffnet in Würzburg: Warteschlangen, mediale Aufmerksamkeit und umstrittene Preise bringt die neue Zimtschnecken-Kette mit in die Stadt.

Von Bassel Matar

Ein neuer "Food-Trend" erreicht Würzburg. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Geschäfts von Rituals in der Domstraße wird die Zimtschneckenkette "Cinnamood" eine neue Filiale eröffnen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen ist ein Start-up aus Köln, das innerhalb kürzester Zeit viele Filialen in Deutschland und anderen europäischen Ländern öffnete.

Cinnamood kommt nach Würzburg – wird der Andrang so groß wie in anderen Städten?

In vielen Städten, in denen der Laden eröffnet wurde, kam es zu langen Warteschlangen. Dazu schrieb Zeit Campus: "Wo Cinnamood einen Laden eröffnet, warten Menschen oft stundenlang in der Schlange". Die Zimtrollen erhalten auf Sozial-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok große Aufmerksamkeit. Schon vor der Eröffnung hat etwa der Instagram-Kanal der Filiale in Würzburg schon 2500 Follower.

