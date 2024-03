Motorradfahrer verunglückt schwer

Auf der Bundesstraße 2 bei Bäumenheim hat sich am Gründonnerstag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Die B2 musste komplett gesperrt werden. Was passiert ist.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Gründdonnerstag um kurz vor 16 Uhr auf der B2 beim Bäumenheim verunglückt. Er war mit seinem Kraftrad von Augsburg in Richtung Donauwörth unterwegs. An der Anschlussstelle Asbach-Bäumenheim Süd verließ dieser die B2.

Beim Abfahren verlor der junge Mann anscheinend die Kontrolle über sein Kraftrad, streifte, wie die Polizei berichtet, "alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung" die rechte Leitplanke und stürzte schließlich von seinem Motorrad. Das Kraftrad wurde noch gut 20 Meter weit geschleudert. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit dem Verdacht einer Beinfraktur und diversen Prellungen in das Krankenhaus nach Donauwörth.

B2 bei Bäumenheim eine Stunde gesperrt

Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Schaden an der Leitplanke, welche der Fahrer schrammte, beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Da Betriebsstoffe an der Unfallstelle ausgelaufen waren, war die Feuerwehr Bäumenheim zur Reinigung der Fahrbahn mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallstelle musste für gut eine Stunde komplett gesperrt werden. (AZ)

