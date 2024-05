Radfahrer übersieht Drahtseil auf Straße

Ein 77-jähriger Fahrradfahrer hat in Harburg ein gespanntes Drahtseil übersehen. Der Radler verletzte sich und musste schließlich ins Krankenhaus.

Ein 30-jähriger Mann ist am Samstag gegen 11.20 Uhr mit seinem Traktor auf der Straße „Am Heckelsberg“ in Harburg unterwegs gewesen, um dort Baumstumpfarbeiten durchzuführen. Deshalb spannte der Mann ein Drahtseil zwischen seinem Traktor und dem Baumstumpf. Dieses ragte circa zwei Meter auf die Fahrbahn. Ein 77-jähriger Radfahrer wollte dem Traktor ausweichen und fuhr links an diesem vorbei.

Da er das auf etwa 1,20 Meter Höhe gespannte Drahtseil übersah, fuhr er gegen das Seil und zog sich dabei größere Abschürfungen der Haut an beiden Unterarmen zu. Zum Sturz mit seinem Fahrrad kam es glücklicherweise nicht. Der Radfahrer musste dennoch zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand kein Schaden. (AZ)

