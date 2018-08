06.08.2018

20 neue Fachkräfte für Altenpflege

Berufsfachschule verabschiedet Absolventen

Die BRK-Berufsfachschule für Altenpflege Wertingen verabschiedete kürzlich 20 frisch gebackene Altenpfleger und -pflegerinnen der Klasse AP 12. Schulleiterin Christine Vogel begrüßte die Absolventen, Lehrer und Mitarbeiter. „Heute sind die schlaflosen Nächte vor den Prüfungen vergessen,“ sagte sie, „Bildung heißt nicht, alles zu wissen.“ Bildung meine vielmehr die Befähigung, in unvorhergesehenen Situationen des Lebens, auch und ganz besonders denen des Berufslebens, vernünftig zu denken und zu handeln und dieses Handeln auch zu verantworten. Weiter meinte sie „Die entscheidendste und vielleicht spannendste Etappe auf Ihrem Lebensweg steht vor Ihnen. Sie haben ein Rüstzeug, auf dem Sie aufbauen können.“ Im Anschluss beglückwünschte Schulleiterin Vogel die Schülerinnen und Schüler zum erfolgreichen Abschluss und überreichte ihnen die Zeugnisse. Klassenleiterin Monika Egger überreichte allen eine Rose.

Mit ihrer Powerpoint-Präsentation weckte Egger viele Erinnerungen an Ereignisse, aber auch an intensives Lernen und die vielen Leistungsnachweise während der dreijährigen Ausbildung. Eine Woche zuvor durften die zwölf Pflegefachhelferinnen (Altenpflege) nach bestandener einjähriger Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Einige von ihnen werden im September in die Ausbildung zum Altenpfleger einsteigen.

Alle Schulabgänger der BRK-Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe Wertingen haben eine Arbeitsstelle. Dies bestätigt, dass die Berufe der Altenpflege Berufe mit Zukunft sind. (pm)

