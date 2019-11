vor 46 Min.

400. Mitglied begrüßt

Die Seniorengemeinschaft wächst

Seit Gründung des Vereins 2013 wuchs die Mitgliederzahl der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen kontinuierlich an. So konnte vor kurzem das 400. Vereinsmitglied begrüßt werden. Eine rasche und unbürokratische Hilfe im Alltag, interessante Veranstaltungen sowie ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit Gleichgesinnten seien, so Roswitha Reiter aus Wertingen, die entscheidenden Gründe für ihren Beitritt gewesen. Sie habe den Verein schon lange beobachtet und in den vergangenen Tagen viel Positives in der Presse darüber erfahren, stellte das Neumitglied fest. Der demographische Wandel im Allgemeinen aber auch das hohe Niveau der Dienstleistungsbereitschaft des Vereins trügen sicherlich auch zum außerordentlichen Mitgliederwachstum bei, so Vorsitzender Hans-Josef Berchtold. (pm)

Themen folgen