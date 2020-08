07:30 Uhr

50 Jahr Freibad Wertingen: Aktionstag verschoben

Weil es am Wochenende regnen soll, wird der Aktionstag zum 50. Geburtstag des Wertinger Freibads verschoben.

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage verschiebt das Wertinger Freibad seinen Aktionstag von Sonntag, 30. August, auf Sonntag, 6. September. An diesem Tag erhalten alle Besucher freien Eintritt in das Wertinger Bad. Zudem darf sich jeder Badegast über einen Gutschein für einen Kaffee oder ein Eis freuen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der Aktionstag in Wertingen ist zugleich der letzte Öffnungstag in diesem Jahr

Die Gutscheine können am gemütlichen Kiosk von Ahmet Köktürk eingelöst werden. Die Stadt Wertingen und das Freibad-Team hoffen auf schönes Spätsommer-Wetter, um nochmals viele Gäste begrüßen zu dürfen, heißt es. Zugleich ist dies auch der letzte Öffnungstag in diesem Jahr, bevor das Freibad nach dieser außergewöhnlichen Saison in die Winterpause geht.

Im Juli 1970 ist das Bad offiziell eröffnet worden

Das Wertinger Freibad feiert in diesem Jahr sein Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Das Bad wurde am Sonntag, 27. Juni 1970, offiziell eröffnet. Bei über 30 Grad konnte damals die feierliche Einweihung vorgenommen werden, und bis heute besuchten mehr als 2,5 Millionen Gäste das idyllisch gelegene Bad am Judenberg, das insbesondere von Familien geschätzt wird, heißt es.

Für das Jubiläumsjahr 2020 war ein großer Familien-Tag im Juni geplant. Vieles war bereits organisiert, vom Familiengottesdienst mit Blasmusik und anschließendem Weißwurst-Frühschoppen über Spiel und Spaß am Wasser bis hin zu einer Cocktailbar sollte der runde Geburtstag des Bades gebührend gefeiert werden. (pm)

