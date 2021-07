Binswangen

Ein Schrauber-Traum in Rot steht in Binswangen

Jürgen Stehle hat sich einen Traum erfüllt. Er machte aus einem alten D180 eigenhändig in zahllosen Arbeitsstunden einen Fahr-D181.

Plus Jürgen Stehles Leidenschaft sind alte Landmaschinen – in zahllosen Arbeitsstunden hat er sich ein ganz besonderes Kleinod geschaffen. Die ganze Familie ist dank ihm im Sattelschlepper-Fieber

Von Benjamin Reif

Jürgen Stehles Leidenschaft für kleine rote Schlepper wurde Anfang 2014 entfacht. Da erbten seine Frau Anja und er einen alten Fahr D88. Eine Mitgliedschaft bei den „Freunden alter Landmaschinen Gottmannshofen“ war schnell ausgemachte Sache. Die Stehles orientierten sich aber auch Richtung Bodensee, wo die kleinen Traktoren einst in den 50er Jahren gebaut wurden, und traten auch den „Fahr-Schlepper-Freunden“ in Gottmadingen bei. Bei diesen stand eine Maschine, die Jürgen Stehle sofort in ihren Bann zog: ein Fahr-Schmalspurschlepper D181.

