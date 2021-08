Zauberhafte Klänge unter dunklen Wolken in Binswangen

Plus Klassik auf dem Dorfplatz: Mozarts Zauberflöte begeistert die Zuhörer in Binswangen. Solisten und Orchester spielen auf hohem Niveau, und auch sonst stand die Aufführung unter einem guten Stern.

Zwei Jahre haben die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Binswangen auf diese drei Abende hingefiebert: Endlich wieder vor Publikum, zusammen mit erstklassigen Solisten, ein Live-Konzert geben.