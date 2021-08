Unbekannter bricht in Jugendhütte in Buttenwiesen ein

Nach dem Einbruch in die Jugendhütte in Buttenwiesen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Fenster einer Jugendhütte in Buttenwiesen aufgehebelt und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 4 Uhr morgens in der Straße Zum Krautgarten.

Insgesamt 750 Euro Schaden in Buttenwiesen

Anschließend schlug der Täter demnach die Fensterscheibe ein. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 250 Euro, der Sachschaden auf circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wertingen unter 08272/ 9951-0 in Verbindung zu setzen. (pol)