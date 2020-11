16.11.2020

CSU und CSW legen sich beim Ärztezentrum fest

Sie pochen auf Gleichberechtigung zur Dillinger Klinik

Über die Entwicklungen beim Krankenhaus besprachen sich intensiv die Stadträte von CSU und CSW, corona-bedingt überwiegend elektronisch oder bei kleineren Treffen. Dazu legten sie Folgendes fest, wie für die CSU Ortsvorsitzender Hans Moraw und für die CSW Johann Bröll in einer Pressemitteilung mitteilten.

Die Wertinger CSU-/CSW-Stadträte und Kreisräte würden bei dem auf Kreisebene geplanten Strukturgutachten darauf achten, dass nicht an der Qualität der Wertinger Klinik als „Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung“ gerüttelt werde.

Bei Strukturreformen müssten die Interessen beider Häuser in Dillingen und Wertingen ausgewogen berücksichtigt werden.

Wenn eine Arbeitsgruppe unter Dillinger Federführung eine „Zielkonzeption“ mit Optimierungsvorschlägen für das Dillinger Haus präsentieren könne, gebiete es die Fairness, dass das Wertinger Haus die gleiche Chance erhält, seine Vorstellungen ebenfalls erarbeiten und vorstellen zu können.

Als Demokraten würden alle CSU-/CSW-Stadträte die mehrheitlichen Entscheidungen achten; bei weiteren Schritten werde allerdings im Rahmen des Rechtsstaates und der Kommunalgesetze versucht werden, die jetzige Beschlusslage zu korrigieren. Die CSU setze dabei auch auf das Versprechen des Bürgermeisters während der Aussprache, dass Änderungswünsche berücksichtigt werden können.

Wie bereits in der Stadtratssitzung setzten sich die Stadträte von CSU und der Stadtteile-Liste CSW geschlossen auch künftig für die Schule, die Pflegeeinrichtungen und weitere Facharztpraxen zum Beispiel für Geriatrie ein. Kritisch werden allerdings – wie auch im Gutachten der Regierung - die vorgesehenen krankenhausfremden Verwendungszwecke beim „Tower“ gesehen, insbesondere wenn, damit Verkäufe von Krankenhausgrundstücken an Private zur unkontrollierten Nutzung und damit Risiken für den Krankenhausbetrieb verbunden sind. Die CSU sei weiterhin zum Konsens bereit. Der „Tower“ in der bisherigen Planung werde weiter abgelehnt. (pm)

