06.09.2019

Das Freibad schließt seine Pforten

Davor gibt es noch einmal freien Eintritt für alle Besucher

Mit dem nahenden Ferienende schließt auch das Freibad in Wertingen für dieses Jahr seine Pforten. Das Freibad am Judenberg ist noch bis einschließlich Montag, 9. September geöffnet und ab Dienstag, 10. September geschlossen. Aufgrund des überwiegend guten Wetters im Juli und August kamen heuer recht viele Gäste ins Freibad, wie die Stadtverwaltung berichtet. Nach Ende der Saison werden rund 43000 Badegäste das Freibad besucht haben. Etwas weniger als vergangenes Jahr, bei dem rund 50000 Besucher ins Freibad strömten. Die Jahre zuvor lagen die Besucherzahlen in etwa auf dem gleichen Niveau. In den Schlecht-Wetter-Sommern 2013 und 2014 lagen die Besucherzahlen im Schnitt nur bei 29500 Gästen.

Ferner wurden auch dieses Jahr wieder relativ viele Jahreskarten verkauft, sodass von einer insgesamt guten Badesaison gesprochen werden kann, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Am letzten Ferientag – Montag, 9. September – ist der Eintritt für alle Badegäste frei. Zugleich teilt das Landratsamt Dillingen mit, dass das Wertinger Hallenbad beim Gymnasium ab Montag, 16. September zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet ist. (pm, wz)

Themen Folgen