vor 37 Min.

Der Burgmarkt lockt mit Blumen, Kunst, Musik

Das Sonnwendfeuer am Samstagabend ist der Höhepunkt auf dem Bocksberger Burgberg

Viele Besucher werden beim 16. Bocksberger Burgmarkt erwartet. Dieser beliebte „Kunst- und Gartenmarkt“ findet wieder am Samstag, 22., und Sonntag, 23.Juni, auf dem historischen Schlossberg in Bocksberg statt.

Die Schirmherrschaft hat Laugnas Bürgermeister Johann Gebele übernommen. Bei dem Ereignis sind alle Bocksberger Ortsvereine mit vielen fleißigen Helfern im Einsatz. Die Feuerwehr weist in die Parkplätze ein und bewacht am Samstag das Sonnwendfeuer, die Attraktion auf dem Burggelände. Bei einer Gartentombola kann man als ersten Preis den Maibaum gewinnen.

Baumschulen und Gärtnereien, Kunst und Kreatives für Garten und Wohnbereich, Schönes, Nützliches und Floristik sowie Leckeres aus Naturprodukten erwarten die Besucher. Der Markt ist am Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Burgmarktleiter und Organisator Mattias Koschwitz erwartet heuer insgesamt 70 Aussteller. Christine Aumiller kümmert sich um das Musikprogramm beim Burgmarkt.

An beiden Markttagen ist hier ganztägig das Duo Marco&Magali mit Musik für Gitarre und Gesang zu hören. Auf dem Festplatz unterhalb der Burgruine spielen am Samstag, 22. Juni, von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr die „Laugnataler „Musikanten“. Zur Sonnwendfeier mit Gartentombola musizieren ab 17.30 Uhr „The Pop Corns“. Am Sonntag, 23. Juni, beginnt der Markt mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr auf dem Festplatz. Zum anschließenden Frühschoppen spielt die Musikkapelle Osterbuch. Auf dem Festgelände sorgt von 10.30 Uhr bis 18 Uhr das Klarinetten-Ensemble „Burning Wood“ für Unterhaltung.

Natürlich gibt es auch für die Kinder ein Programm. Zu Kaffee und Kuchen ist ab 14 Uhr das Duo „Bruderherzen“ zu hören. Der Eintritt zum Burgmarkt ist an beiden Tagen frei. (fk)

