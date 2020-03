vor 22 Min.

Die BIW hat 13 Kandidaten

Peter Seefried steht an der Spitze der Liste

Stadt- und Kreisrat Peter Seefried ist in Wertingen bei der Stadtratswahl wieder Spitzenkandidat für die „Bürgerinitiative für Wertingen und Stadtteile“ (BIW). Mit insgesamt 13 Kandidaten tritt die unabhängige konservative Wählergruppierung an. Die BIW sieht sich vor allem in einer Kontrollfunktion und als Sprachrohr für den einfachen Bürger. Auf Platz zwei kandidiert der türkisch-stämmige Wertinger Mehmet Yildiz aus Gottmannshofen und auf Platz drei Philipp Tremer. Der Wahlantritt der BIW wird auch von Mitgliedern der Republikaner und der AfD unterstützt.

Themenschwerpunkte sind unter anderem die Unterstützung der örtlichen Vereine, der Hochwasserschutz, der Erhalt des Wertinger Krankenhauses und die Ablehnung weiterer Drangsalierung der Bauernschaft in der Region. Die BIW lehnt außerdem eine „völlig überzogene Verkehrsüberwachung“ ab.

Dies sind die Kandidaten der BIW für die Stadtratswahl in Wertingen: Peter Seefried, Mehmet Yildiz Kfz-Mechaniker, Philipp Tremer, Martin Wenzl, Romina Wenzel, Bernd Zuna, Martin Kaim, Peter de Liefde, Kaspar Gröbl, Daniel Wenzl, Manuel Pfalzgraf, Thomas Paa. (pm)

