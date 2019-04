23.04.2019

Die Faire Stadt unterstützt indische Schule

Das „Maharaj Trio“ ist wieder zu Gast in Wertingen

Drei Musiker des weltbekannten „Maharaj Trios“ aus Varanasi im nordindischen Staat Uttar Pradesh werden gemeinsam mit einem „special guest“ am Donnerstag, 16. Mai 2019, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in Wertingen geben. Zusammen mit dem Kinderrechte-Experten Benjamin Pütter aus Freiburg soll damit aktuell informiert werden, was aus der Patenschaft mit einer Schule für Kinder, die im Steinbruch arbeiten müssen, geworden ist.

Bereits vor zwei Jahren waren die Künstler in der Zusamstadt zu Gast. Die „Faire Stadt“ Wertingen, der Weltladen, die beiden christlichen Gemeinden am Ort und die Wertinger Schulen hatten damals beschlossen, die Unterstützung und Begleitung dieser Schule im Dorf Jelu im Bundesstaat Rajasthan in Nordwest-Indien zu übernehmen.

Als Instrumentaltrio sind die drei Welt-Musiker mit ihrem indischen Gast in der Tradition der indischen Raga-Musik zu Hause. Die Musiker versuchen, durch eine dynamische Beziehung zum Publikum ein unvergessliches Erlebnis zu erzeugen und sie durch Erklärungen dem deutschen Publikum näherzubringen. (steg)

Der Eintritt ist frei. Spenden für das Schulprojekt werden erbeten.

