06.12.2018

Die Wertinger Marktplatz-Katze ist wieder zuhause

Ein Zufall führt die Familie auf Pamuks Spur. Jetzt sind alle glücklich

Von Alexander Millauer

Jetzt ist Familie Kahraman wieder vereint. Nur einen Tag, nachdem unsere Zeitung über den Fall der vermissten Katze Pamuk berichtete, ist der bekannteste Stubentiger in Wertingen wieder daheim bei seiner Familie. „Als mich meine Tochter heute Nachmittag angerufen hat, bin ich sofort von der Arbeit losgefahren“, sagt Hidayet Kahraman mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Die ganze Familie ist überglücklich, dass Pamuk wieder in den heimischen vier Wänden ist. In einem Supermarkt entdeckte Tochter Ebru die Frau, die die Katze gestohlen haben soll. „Sie sah genau so aus, wie die Frau auf dem Video“, erinnert sie sich. „Also bat ich sie zuerst, mir zwei Euro zu wechseln, um festzustellen, ob sie auch gebrochenes Deutsch spricht“, erzählt die Tochter. Alle Indizien hätten gepasst, und Ebru will bemerkt haben, wie die Frau nervös geworden sei. „Sie hat mit Sicherheit von unserer Suche mitbekommen“, vermutet Ebru. Als die Tochter schließlich nach der Katze fragt, sei die Maske gefallen. Ebru erzählt, wie die Frau sie angeschrien haben soll, dass sie doch nur auf die Katze aufpassen wollte. Für den Vater Hidayet klingt das nur nach einer faulen Ausrede. „Jeder normale Mensch würde sich fragen, wem die Katze gehört und es melden“, sagt er. Schließlich hatte Pamuk auch ein Halsband um, über das die Besitzer hätten identifiziert werden können. Doch diese Mühe wollte sich die mutmaßliche Diebin wohl nicht machen. Stattdessen wollte sie die Katze sogar noch länger behalten, so erzählt es Kahraman, damit sich die Tochter von ihr verabschieden könne. Die Familie hatte bereits eine Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei geschaltet, dort wird der Fall weiter bearbeitet.

Pamuk geht es auf jeden Fall gut. Die Katze freut sich darüber, wieder daheim zu sein. Beim Fototermin für unsere Zeitung frisst der Stubentiger wie der sprichwörtliche Scheunendrescher seine Leckerlis und hüpft vollgefressen zu seiner Familie aufs Sofa. Endlich wieder daheim.

