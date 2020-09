vor 47 Min.

Dieser Spitzenpianist braucht keine Notenblätter

Plus Valerij Petasch brillierte in der Binswanger Synagoge mit Werken aus der Romantik und Eigenkompositionen.

Von Anton Kapfer

Der Förderkreis Synagoge Binswangen bot in der Vergangenheit beim Europäischen Tag der Jüdischen Kultur immer wieder ein Podium für namhafte Künstler. Der aus Moskau stammende Konzertpianist, Komponist, Universitätsdozent sowie Ehrenmitglied der Chopin-Society Chicago-Moskau, Valerij Petasch, brillierte zum Abschluss des Gedenktages am Flügel. Das technisch ausgefeilte Spiel gewann seine künstlerische Aussagekraft durch Konzentration auf das innere Hören des Pianisten, der auf jede Notenvorlage verzichtete.

In Fachkreisen gilt Petasch heute weltweit als einer der bedeutendsten Interpreten der Klavierwerke Chopins. Seine gestalterische Bandbreite spiegelte sich in der Nocturne Fis-Dur ebenso wie in den zwei Folgesätzen. Dabei stellt Chopin seine Empfindsamkeit jeweils in den Dienst menschlicher Stimmungen, die der Pianist meisterhaft zu vermitteln verstand. Drei weitere Repräsentanten romantischer Klavierwerke standen im Vordergrund des ersten Konzertteils. Franz Schubert, Moritz Moszkowski und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Der Starpianist spielt in der Synagoge aus dem Gedächtnis

Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ in h-moll und C-Dur geben jeweils den Charakter lyrischer Melodik wieder. Die ausgefeilten Figurationen rücken diese „Lieder ohne Worte“ für den Hörer in die Nähe virtuoser Konzertetüden.

In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Franz Schubert dem Genre „Impromptu“. Mit dem einleitenden Impromptu Ges-Dur gelang es dem Pianisten von Anfang an, eine besondere Grundstimmung für die Konzertstunde zu generieren. Der lyrische Charakter dieser aus einer Inspiration heraus entstandenen Komposition sowie der ästhetische Konzertraum mit der neu gestalteten Bühne ließen alle Alltagshektik außen vor und fokussierten die Hörer ganz auf die Aussagekraft der Musik.

Etwas weniger bekannt als seine berühmten Zeitgenossen ist der in Breslau geborene und in Paris wirkende Komponist und Pianist Moritz Moszkowski. Mit der Interpretation seiner Etüde g-moll entfachte der Interpret ein wahres Feuerwerk virtuoser Spielkunst und erweckte bei manchem Besucher weiteres Interesse für Werke dieser weniger prominenten Komponistenpersönlichkeit.

Wunderbares Klangerlebnis in Binswangen

Im zweiten Konzertteil stellte Petasch eigene Kompositionen vor. Unverkennbar entspringen diese ebenfalls dem Genre der Romantik, führen aber in ihrem jeweiligen Charakter deutlich in die Moderne. Für den Komponisten und Interpreten besteht nach eigenen Worten seine beständige Intention darin, den Rahmen des Etablierten zu sprengen und neue zukunftsweisende kompositorische Wege zu beschreiten. Spannend war dabei herauszuhören, wie er das jeweilige musikalische Programm gestaltet. Seiner Performance legt er unter anderem Bilder aus der Natur („Reine Quelle“) oder einer Stadt (Vocanze Romane“) zugrunde. In seinem abschließenden „Ausflug in die Kindheit“ entwickelte Petasch aus einem einfachen Kinderliedthema ein Kunstwerk, das nach einer reichhaltigen Improvisationsphase über eine große Klangbreite und Klangfülle wieder zur Schlichtheit des Anfangsthemas zurückfand. Die traumhafte Klangatmosphäre der Alten Synagoge motivierte den Künstler nach eigenem Bekunden trotz coronabedingter Einschränkungen zu höchster Innerlichkeit im Vortrag.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen