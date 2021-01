07:00 Uhr

Ein Wertinger erinnert sich an die Nachkriegszeit in Altenbaindt (Teil 2)

Plus Wolfgang Pfaffenberger aus Wertingen und seine Kindheitserinnerungen an die Nachkriegszeit in Altenbaindt stellen wir in einer kleinen Serie vor.

Von Ulrike Walburg

Es sind Kindheitserinnerungen aus schweren Zeiten. Der Wertinger Wolfgang Pfaffenberger beschreibt seine Eindrücke und Erlebnisse während der Nachkriegszeit in dem kleinen Dorf Altenbaindt. Der Autor erinnert sich an seine „Sommerfreuden“ während der sogenannten „schlechten Zeit“.

In einer Mischung aus kindlicher Erinnerung und erwachsener Erzählung nimmt Pfaffenberger, der pensionierte Studiendirektor und langjährige Lehrer am Wertinger Gymnasium den Leser mit in das dörfliche Leben. Der schmale Band „ Mein Altenbaindt im Landkreis Dillingen“ Erinnerungen an meine Kindheit 1946 -1954 ist ausgeschmückt mit Originalfotografien und bunten Zeichnungen und gibt tiefe Einblicke in das dörfliche Leben der Nachkriegszeit in der Region. In drei Teilen berichtet die Wertinger Zeitung in Auszügen aus dem Band „ Mein Altenbaindt“ im Landkreis Dillingen. Hier nun der zweite Teil:

Flüchtlinge wurden in Altenbaindt einquartiert

„Früh am Morgen schon hörte ich ein Hämmern in einem Raum daneben, was mich neugierig machte. Ich hatte noch keine Ahnung, dass die Schuhmairs und wir nicht die einzigen Bewohner waren. Ein Herr Gilg, Schuhmacher von Beruf, wohnte oben in beengten Verhältnissen mit seiner Frau Amalie und Ottilie, einer jüngeren Schwester.

Mir wurde eingeschärft: diese Leute sind Flüchtlinge, die nach dem Krieg aus ihrer Heimat ausgewiesen und hier in Altenbaindt einquartiert wurden. Ich sollte deshalb nett und freundlich zu Ihnen sein.

Herrn Gilg habe ich in besonders markanter Erinnerung behalten. Er reparierte wohl für halb Altenbaindt jegliche Art von Schuhwerk – vor allem Arbeitsschuhe. Bei dieser Arbeit durfte ich ihm öfter zuschauen. Um die Sohle zu befestigen, bohrte er diese mit einer Ahle Loch für Loch an und schlug dann kleine Holzkeilchen durch die Ledersohle ins untere Schuhwerk. Ich bewunderte sein Geschick, auch seine Ruhe und den Humor, wenn er zu seiner Arbeit Kommentare abgab. Eines Tages waren alle drei ausgezogen in eine eigene Wohnung. Ich habe sie später nie wieder gesehen.

In den Altenbaindter Reichenbach

Wenn es mehrere Tage schönes Wetter gab, hieß es manchmal „Morgen geht’s ins Hei in den Reichenbach.“ Da waren dann alle dabei: die Schuhmairs mit Tante Marie, Amalie und Ottilie. Selbst der Schäferhund Rolf durfte mit, ich natürlich auch.

Ich darf einfügen, dass Onkel Hans kurz nach dem Krieg einige Jahre noch mit Ochsengespann ins Heu fuhr; erst wohl um 1950 konnte er sich einen Gummiwagen leisten, was eine große Erleichterung war. Mein Onkel besaß auch im Reichenbach mehrere Wiesen. Die Aue, eingebettet in tiefen Hochwald rings um die T-förmige romantische Landschaft, war für mich das reinste Paradies in meiner kindlichen Naivität. Ich beobachtete Libellen, Frösche und Käfer aller Art, lief die Bächlein auf und ab und pflückte Blumensträuße für die Erwachsenen. Meine Mutter erklärte mir in der „Brotzeit“ die Blumennamen wie Margerite, Hahnenfuß, Lichtnelke und Wegwarte. Das Erlebnis in den bunten Wiesen - bevor sie geschnitten wurden - war für mich auch deshalb so wunderbar, weil ich Dreikäsehoch diese Pracht in Augenhöhe betrachten und berühren konnte. Also lief ich stundenlang auf und ab „umhummelt und umflort“ und den Duft des trockenen Heus in der Nase. Dieses Riecherlebnis, wo immer es mir zuteil wird, weckt auch heute noch Erinnerungen an den Reichenbach von damals.

Gräben trennten die Wege in Altenbaindt ab

Jenseits der Fahrstraße stand der dunkle und abweisende Hochwald. Überall trennten größere und kleinere Gräben die Wege vom Wald und die Fluren untereinander ab, und von allen Seiten gab es Quellen und klares Wasser. Die lieben Erwachsenen hatten hart zu arbeiten, was mir heute klar vor Augen steht. Das Gras wurde geschnitten, getrocknet, gewendet und als Fuder mühevoll aufgeladen.

Anfangs mit Gabeln und Rechen, später dann maschinell. Wenn die Arbeit am späten Nachmittag beendet war, fuhren einige mit dem Rad nach Hause; ich saß meistens mit Mutti auf dem Heuwagen oder wir spazierten die fünf Kilometer nach Altenbaindt zurück. Da gab es dann in der Küche für alle ein schmackhaftes Abendessen mit Fleisch und Knödeln, die Tante Ella bereits am Tag zuvor vorgekocht hatte. Getrunken wurde Chabeso, eine Art Zitronenlimonade; die Erwachsenen tranken Bier- und man ließ im Gespräch den arbeitsreichen Tag nochmals an sich vorbeiziehen.

