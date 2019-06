vor 9 Min.

Endlich erwachsen – oder wieder Kind sein?

Das „Musicalprojekt86“ in Buttenwiesen probt seit Wochen für ein neues, besonderes Theaterstück. Diesmal stehen nur Kinder und junge Leute auf der Bühne. Premiere ist am Samstag

So unterschiedlich können die Wünsche sein – und mittendrin der Herr der Diebe. Seit Wochen laufen die Proben für das neue Stück der Jugendtheatergruppe des Musicalprojekts86. Die Spannung im Team steigt. Am kommenden Wochenende werden die jungen Menschen unter der Regie von Thomas Havelka das erfolgreichste Buch von Cornelia Funke in Pfaffenhofen auf die Bühne bringen. Insgesamt sind 21 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit von der Partie.

Worum gehts? Zwei Kinder namens Prosper und Bo sind nach dem Tod ihrer Mutter vor ihrer unfreundlichen Tante nach Venedig geflohen. Dort finden sie Unterschlupf bei einer Kinderbande mit dem geheimnisvollen Anführer, dem Herrn der Diebe.

Sie leben in einem alten Kino und verkaufen die Diebstähle ihres Oberhaupts. Dieser trägt eine Maske und möchte selber am liebsten schon erwachsen sein.

Es kommt zu einem geheimnisvollen und gut bezahlten Auftrag für den Herrn der Diebe, einem einfachen Diebstahl eines Holzflügels. Was hat dieser Flügel mit einem verschollenen Karussell zu tun, welche Geheimnisse spinnen sich um das Karussell, wer ist der Herr der Diebe wirklich, warum will er erwachsen sein, und kann die Bande Prosper und Bo vor den Fängen der Tante und einem Detektiv schützen? (steg)

Premiere für das Stück ist am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen: Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr, Freitag, 5. Juli, 19 Uhr und Samstag, 6. Juli, 19 Uhr. Veranstaltungsort ist der Zehentstadel in Pfaffenhofen. Der Eintritt ist frei, in der Pause ist für das leibliche Wohl gesorgt.

