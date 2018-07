vor 22 Min.

Erfolgreiches Quartett spielt für die Kartei der Not

Ein junges, begabtes Ensemble der Musikschule Wertingen musiziert zum letzten Mal zusammen

Klarinetten gehören zu den Parade-Instrumenten in der Musikschule Wertingen. Was dabei auffällt: Immer mehr Mädchen und Frauen bevorzugen das Instrument. So ist es kein Wunder, dass auch im erfolgreichen Klarinettenquartett drei junge Damen musizieren – unterstützt von einem jungen Mann, der die Bass-Klarinette spielt. Ann-Kathrin Senger, Theresa Dietrich, beide aus Wertingen, und Andrea Baumann aus Osterbuch sowie Georg Mathias aus Wertingen geben am kommenden Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr ihr öffentliches Abschlusskonzert, bevor das Quartett aus schulischen und Ausbildungsgründen auseinandergeht. Alle vier sind musikalisch in der Musikschule groß geworden und spielen seit drei Jahren im Ensemble unter Leitung von Heike Mayr-Hof zusammen. Ihre größten Erfolge sind der Landessieg beim Wettbewerb des Bayerischen Musikbundes und der bayernweite zweite Preis beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Konzert Das Konzert findet am Sonntag um 17 Uhr im Saal der Musikschule statt. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Kartei der Not und an die Stiftung „Klingendes Schwaben“

