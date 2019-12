vor 51 Min.

Erweitertes Bus-Angebot

Wertingen und Landkreis finanzieren Fahrten an Samstagen

Mit dem Winterfahrplanwechsel am 15. Dezember wird der Fahrplan der AVV-Regionalbuslinie 400 optimiert. Fahrten, die bislang in Hohenreichen beginnen und enden, werden bis zur jeweiligen Endhaltestelle verlängert, gibt die Stadt Wertingen bekannt. An Samstagen wird das Angebot nachmittags um je zwei Fahrten je Richtung ergänzt.

Die Finanzierung dieser zusätzlichen Fahrten wird jeweils zur Hälfte von der Stadt Wertingen und vom Landkreis Dillingen getragen. Die sogenannte „Verstärkerfahrt“, die bislang mittwochs und freitags an Schultagen um 13.07 Uhr ab der Haltestelle „Wertingen, Schulzentrum“ verkehrte, werde nach neuesten Fahrgasterhebungen nur noch freitags benötigt. Einzelne Fahrten sind von den Baumaßnahmen auf der Regionalzugstrecke R4 betroffen und wurden entsprechend angepasst, damit die Bus-Zuganschlüsse ganzjährig erreicht werden. (pm)

