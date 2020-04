vor 33 Min.

Experimentieren, sporteln oder basteln

Das Wertinger Gymnasium hat für Schüler eine besondere Ferieninitiative mit vielen Tipps geschaffen

„Heiner Lauterbach hat dazu aufgerufen, die Zeit der Ausgangsbeschränkung sinnvoll zu nutzen. Er schlägt vor, Klavier spielen zu lernen. Für alle, die kein Klavier zu Hause haben, empfehlen die Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer, zu Hause ein wenig zu experimentieren oder zu basteln.“ Mit diesen Worten beginnt die Experimentier-Seite im Osterferien-Raum des Wertinger Gymnasiums auf der Lernplattform Mebis. Lehrkräfte verschiedener Fachschaften haben Ideen gesammelt, wie sich ihre Schülerinnen und Schüler und ihre Familien die Zeit vertreiben können. Denn aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und des Kontaktverbots fällt dem einen oder anderen inzwischen womöglich doch die Decke auf den Kopf.

Experimentieren So bieten die Fachschaften der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie und Physik verschiedene Vorschläge für Experimente und optische Spielereien. Besonders motivierend für die Schüler: Vieles davon läuft auf dem Handy, das nun nach drei Wochen Homeschooling mit täglichem schul.cloud-Mebis-ESIScloud-Marathon für angenehmere Dinge zum Einsatz kommt. So werden zahlreiche naturwissenschaftliche Apps und Websites vorgestellt, zum Beispiel Coding, das Breakout-Game „Findet Mr. X!“ und eine Challenge mit den Aufgaben der ersten Runde des Jugendwettbewerbs Informatik. Die Schüler werden in die weite Welt des Programmierens eingeladen, sie lernen Programmiersprachen und entwickeln ihre ersten eigenen Apps. Oder sie treffen sich mit ihren Freunden in einem virtuellen Escape-Room.

Basteln Für diejenigen, die lieber mit „echten“ Materialien werkeln wollen, gibt es Bauanleitungen für ein Insektenhotel, eine Nisthilfe für Hummeln und einen Vogelnistkasten beziehungsweise Tipps fürs Eierfärben mit Naturfarben.

Tipps für den Spaziergang Apropos Natur: In Corona-Zeiten ist der Spaziergang zum Highlight des Tages geworden. Wie man ihn noch abwechslungsreicher gestalten und dabei jede Menge lernen kann, verraten die Biologen: Nach der Corona-Zeit erkennt der wissbegierige GW-Schüler nicht nur Vögel an ihrer Stimme und ihrem Aussehen, sondern kann auch Insekten, Bäume und weitere Pflanzen bestimmen.

Wettbewerbe Die Lehrer haben auch jede Menge Wettbewerbe mit attraktiven Preisen ausgelobt: Da wäre „Der ultimative Jetzt-erst-recht-Wettbewerb: Wer baut das schönste und beste Mausefallenauto?“, ein Crêpes-Backwettbewerb und eine Videochallenge, bei der eine Kettenreaktion gefilmt werden soll, die funktioniert, möglichst viele verschiedene Effekte beinhaltet und mit Materialien gebaut werden kann, die man daheim hat. Außerdem wird dazu aufgerufen, in den Disziplinen Speed-Rechnen, Mnemonic/Gedächtnistraining und Speedoku in den Contest „Werde Rechenkönig des GW“ einzusteigen, dort womöglich sogar den eigenen Mathelehrer, der hinter dem Spielernamen „GWSupimaus“ verborgen sein könnte, zu besiegen und „Hirn des Tages“ zu werden. Jedenfalls sind einige Lehrer mit am Start, wie in der Ausschreibung verraten wird.

Für verregnete Tage (oder auch ein paar gemütliche Stunden im Garten) gibt es Knobelaufgaben, rhythmische Klatschspiele, kreative Basteleien, Lernspiele, Quizze, Links zu Hörbüchern und Hörspielen, Film- und Videoempfehlungen sowie eine Presseschau mit interessanten Artikeln.

Sport Damit die Bewegung in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen, Spielplatzschließungen und Sportvereins-Zwangspausen nicht zu kurz kommt, bietet die Fachschaft Sport einige Tipps, von Fußball-Technik- sowie Kräftigungsübungen für drinnen und draußen über Rope-Skipping bis hin zu Tanzchoreografien und einem Fitness-Workout.

Videoprojekt Und da wäre noch das Videoprojekt #gwkickscorona! Ein sportlicher Lehrer macht in einem kurzen Clip vor, was hier gefordert ist: möglichst lange mit einer Klopapierrolle zu jonglieren. Aus den mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, die Rolle mit Füßen, Brust und Kopf in der Luft zu halten, wird dann ein Video geschnitten und auf die Schulhomepage gestellt – als Zeichen der Zusammengehörigkeit und Solidarität der Schulfamilie. Ein solches Zeichen soll auch die Foto-Collage „#gwlernddahoim … und schaud subber aus!“ werden, für das Lehrer und Schüler Selfies aus dem Homeoffice einschicken können.

Frühjahrsputz Solidarität ist gerade in Corona-Zeiten eines der großen Schlagworte. Dazu passt die folgende Initiative: Alle Schüler werden aufgerufen, sich am Frühjahrsputz, der in vielen Familien dieses Jahr besonders ausgiebig praktiziert wird, zu beteiligen und sich auf die Jagd nach Schubladenhandys zu begeben. Das Fairtrade-Schulteam startete nämlich noch kurz vor der Schulschließung zusammen mit dem Weltladen und den anderen Wertinger Fairtrade Schools eine Handysammelaktion.

Kochrezepte und Impulse Die GW-Mebis-Osterferien-Seite wird übrigens täglich aktualisiert, zum Beispiel mit dem Kochrezept des Tages oder auch mit einem Impuls für die Kar- und Ostertage.

Segen Unter dem Motto #SegenfürEuch lädt die Fachschaft Religion alle Interessierten zum Basteln, zum Backen, zum Rätseln, zum Ausmalen oder zum Lesen oder zum Anschauen eines (selbst gedrehten) Videoclips ein. (pm)

