vor 43 Min.

Flammen bringen Glück

Gewinner freuen sich über die Preise

Zu vorgerückter Stunde wurde es nochmals spannend auf der Wertinger Nacht. Glücksfee Lissi zog unter den eingereichten Losen drei Gewinner. Um bei dem diesjährigen Glücksspiel der Wirtschaftsvereinigung Wertingen mitzumachen, mussten die Teilnehmer Stempel, die in den verschiedenen Geschäften zu erhalten waren, sammeln. Acht Stempelabdrücke in Flammenform sollten auf dem Coupon, um bei dem Rennen dabei zu sein. Der Hauptgewinn, eine Ballonfahrt für zwei Personen, geht an Petra Höß aus Riedsend. Anita Braunmiller aus Binswangen können sich über einen 200-Euro-Einkaufsgutschein und Wolfgang Plarre aus Wertingen über einen 100-Euro-Einkaufsgutschein freuen. Alle drei waren bei der Auslosung nicht anwesend und erhalten nun nachträglich ihre Preise. (ande)

