26.08.2019

Flohmarkt im Radiomuseum

Anmeldungen werden noch angenommen

Wieder eine Aktion im Radiomuseum in Wertingen: Am Samstag, 7. September 2019 von 9 bis 13 Uhr findet in der Aula der Grundschule Wertingen in der Fère-Straße 2 gegenüber des Radiomuseums Wertingen der sechste Wertinger Radio- und Funkflohmarkt statt.

Das Radiomuseum (Eintritt frei - Spenden erbeten) direkt gegenüber der Grundschule ist während des Radioflohmarktes geöffnet. Radio-Sammler und Hobby-Funker bieten hier Radioröhren, Radios und alles was sonst zu diesen Radio-Oldtimern und zum Hobbyfunk dazugehört an. (pm)

Wer sich als Fierant noch anmelden will, kann dies unter Telefon 08272-2864 oder otto@killensberger.de Info: www.radiomuseum-wertingen.de

Themen Folgen