Flott unterwegs für die Gesundheit

Der Wertinger Kneipp-Verein wird 35 Jahre. Auf seinem Programm stehen wandern, Gymnastik und Ausflüge

Der Kneipp-Verein Wertingen blickt auf 35 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Er wurde am 14. Februar 1984 gegründet mit dem Ziel, nach der Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp zur Prävention für die Gesundheit seiner Mitglieder und Vereinsfreunde zu fördern. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung stießen die Kneippianer auf den Geburtstag an. Die verschiedenen Angebote wie Nordic Walking, Gesundheits- und Entspannungsgymnastik, Gymnastik für Ältere, Wassergymnastik und Wandern unterstützen die Beweglichkeit und das Wohlbefinden bis ins hohe Alter. Zudem bietet der Verein interessante Vorträge zur Gesundheitsvorsorge mit hochrangigen Referenten an. Eine Ganztageswanderung sowie ein Jahresausflug fördern das gesellige Beisammensein in besonderem Maße, ebenso wie die Nutzung der Wassertretanlage am Judenberg. Der Verein heißt auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen willkommen. (pm)

