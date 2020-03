vor 34 Min.

Freie Wähler informieren sich zu Energie

Zu Besuch bei der Firma GP Joule

Auf Einladung von Heiner Gärtner jun., dem Vorstand der GP Joule GmbH mit Sitz in Buttenwiesen, informierten sich die Freien Wähler Buttenwiesen auf dem Firmensitz im Maierhof über die aktuelle Entwicklung auf dem Sektor erneuerbare Energie. Der Unternehmer stellte multimedial das Zusammenspiel der Energiequellen Wärme, Wind, Sonne und Wasserstoff vor, das die Grundlage der Firmenphilosophie von GP Joule bildet.

Mit der Forschung im Bereich Wasserstoff hat sich GP Joule einem Zukunftsprojekt verschrieben, das riesige Potenziale an CO2 freier Energie biete, so Heiner Gärtner. Des Weiteren propagiert die Energiefirma seit Jahren die Idee regionaler Energiekreisläufe und kämpft bei Kommunen und Behörden dafür, dass die Energie vor Ort genutzt wird und die Bürger an der lokalen Wertschöpfung partizipieren. Der Mehrwert für eine Gemeinde und seine Bürger zeige sich am Beispiel der Renergiewerke Buttenwiesen, die eine regionale, unabhängige Wärmeversorgung garantieren, die Bürger an der lokalen Wertschöpfung teilnehmen lassen und das Prinzip der Nachhaltigkeit und Umweltschonung realisieren, da die bisher 130 Anschlüsse bereits 1700 Tonnen CO2 eingespart haben. Nachhaltiger und naturschonender könne weder Strom noch Wärme produziert werden, ist das Fazit des Unternehmers.

Auch bei zukünftigem Bau von Windrädern gelte uneingeschränkt die Teilhabe der Bürger, so wie es im Allgäuer „Winddorf“ Wildpoldsried seit Jahren praktiziert wird und zurzeit in mehreren Kommunen Bayerns in Kooperation mit GP Joule geplant sei. Die Freien Wähler in der Gemeinde Buttenwiesen bekennen sich zur Wertschöpfung vor Ort und der uneingeschränkten Bürgerbeteiligung und -teilhabe bis hin zum Bürgerwindrad, das auch für den einzelnen finanziellen Gewinn als „Entschädigung“ für den ortsnahen Standort bedeute. (pm)

Themen folgen