Freunde-Gruppe hört lustige Geschichten

Gemeinschaft wird gepflegt. Im Oktober ist die nächste Zusammenkunft

Binswangen/Dillingen Der Kontaktpflege diente ein Treffen der Dillinger Aktion „Freunde schaffen Freude“.

Rosi Eser und Claudia Soffner, die Leiter der Aktion, hatten dazu nach Binswangen ins Schillinghaus eingeladen. In froher Runde überbrachten sie Grüße von der sich im Urlaub befindenden Vorsitzenden Inge Grein-Feil. Im Schillinghaus pflegte man dem Anliegen der „Freunde“ gemäß die Gemeinschaft. Helmut Storr las heitere Geschichten vor und erzählte solche, die er selbst erlebt hatte. Er „verpackte“ alles auf lustige Art in schwäbischem Dialekt.

Die nächste Zusammenkunft der „Freunde“-Gruppe findet am Montag, 8. Oktober, um 17.30 Uhr in der Begegnungsstätte bei den Franziskanerinnen der Regens-Wagner-Stiftung (Klosterlädle) in Dillingen statt. Auf dem Programm stehen nach einer kleinen Dankandacht ein gemeinsames Abendessen und ein unterhaltsamer Vortrag. Anfragen sind unter Telefon 073275405 bei Inge Grein-Feil möglich. (pm)

