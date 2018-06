vor 35 Min.

Gottesdienstbesuchern die Rote Karte gezeigt

Fahrzeuge und Fußball spielen bei einer heiligen Messe auf dem Bocksberg eine Rolle. Und auch Regeln wie Fairplay.

Von Konrad Friedrich

Dieses Thema passt zur Fußball-Weltmeisterschaft, die in diesen Tagen Menschen in ihren Bann zieht. „Hat Fußball denn was mit Kirche zu tun?“, fragten Pater Tomasz und Diakon Jürgen Brummer jetzt die zahlreichen Kinder, die zum Familiengottesdienst mit anschließender Fahrzeugsegnung auf die Bocksberger Burgruine gekommen waren. Ja, antworteten die Buben und Mädchen lautstark voller Begeisterung. Denn Pater Tomasz und Diakon Brummer begannen den Gottesdienst mit Trillerpfeife sowie Gelber und Roter Karte, die sie zur großen Freude der Anwesenden zeigten. Auf diese Weise gewannen sie wieder einmal die Herzen aller.

Dass Fußball und seine Regeln sehr wohl mit Kirche und dem täglichen Leben zu tun haben, zeigten die Bocksberger Kinder (darunter zwei Kinder aus Laugna) eindrucksvoll im Kyrie und bei den Fürbitten. Fairplay erleichtere das Zusammenspiel beim Fußball genauso wie in Kindergarten, Schule, Elternhaus und beim Spielen mit Freunden.

Zum Gabengang wurde jedes Kind, das einen Text vorlas, von einem kleineren Kind begleitet, das das entsprechende Symbol in Händen trug, wie Fußball, Fußballschuhe, Fanschal, Trikot und Brot und Wein. Die Singgruppe „Voce per Dio“ aus Hirschbach trug mit wunderschön gesungenen Liedern zur besonderen Atmosphäre dieses gelungenen Familiengottesdienstes bei. Am Ende segnete Pater Tomasz alle Fahrzeuge, darunter zahlreiche Räder und Roller, Autos, aber auch ein Eisauto sowie einen Bulldog und Minibagger. Und weil zu einem schönen Gottesdienst auch ein geselliger Abschluss gehört, lud das Kinderkirche-Team alle Anwesenden zu Leberkässemmel und Getränke ein. Das nahmen die Gläubigen gerne an, und so konnte man noch längere Zeit in geselliger Runde und herrlicher Kulisse den „Tag des Herrn“ feiern.

