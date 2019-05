vor 3 Min.

Große Investitionen im Kanal- und Straßenbau

Für Bau- und Gewerbegebiete legt die Gemeinde Laugna viel Geld hin. Doch ein Faktor bremst sie aus

Von Brigitte Bunk

Gleich zu Beginn, als Kämmerin Maria Reiber den Haushaltsentwurf der Gemeinde Laugna für das Jahr 2019 vorstellte, meinte sie: „Das war eine Herausforderung.“ Denn die Gemeinde hat große Investitionen vor, Baugebiete werden ausgewiesen, die Abschlusszahlungen für die Maßnahme an der Ortsdurchfahrt Bocksberg werden fällig.

Nachdem die Gemeinde vor zwei Jahren hohe Gewerbesteuereinnahmen hatte, 791944 Euro waren es, ist dieses Jahr die Kreisumlage mit 916000 Euro 176000 Euro höher als vergangenes Jahr. Die Schlüsselzuweisung mit 165000 Euro ist auch 175000 Euro niedriger als vergangenes Jahr. Dieses Jahr liegt die Gewerbesteuer bei 560000 Euro.

Reiber folgert: „Das hat uns eingeengt im Verwaltungshaushalt, aber es gibt die Mindestzuführung, die wir planmäßig für die Tilgung brauchen.“ In Zahlen bedeutet das: Mit 182000 Euro kann der Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt nur wenig mehr beisteuern, als nötig ist, um die bestehenden Kredite abzuzahlen: 177000 Euro. Dann liegt der Schuldenstand Ende 2019 bei 2,314 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1461,04 Euro. Sie sinkt damit gegenüber dem Vorjahr, weil 2019 kein weiterer Kredit aufgenommen werden muss. 597000 Euro aus der allgemeinen Rücklage reichen zur Deckung der Ausgaben zusammen mit den erwarteten Grundstücksverkäufen (206000 Euro) und den Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Einnahmen in Höhe von 1,131 Mio Euro.

Zwar ist genügend Geld eingeplant, um die wichtigen Maßnahmen durchzuführen, aber Maria Reiber stellt klar: „Wir können keine großen Unterhaltsmaßnahmen machen.“ Das Geld im Vermögenshaushalt fließt in die Investitionen. Für die Kanalarbeiten im Baugebiet Wiesenfeld III stehen beispielsweise 136000 Euro im Plan, für die Erschließung 70000 Euro. Beim Ulrichsfeld III in Bocksberg fallen für die Abwasserbeseitigung 196000 Euro an, für die Erschließung 100000 Euro.

Das Bau- und Gewerbegebiet Hettlinger Straße schlägt bei den Kanalarbeiten dieses Jahr mit 150000 Euro zu Buche, bei den Straßenbaukosten stehen 25000 Euro an, diese genannten Maßnahmen laufen nächstes Jahr weiter. Bei der Gartenstraße sind noch 245000 Euro für den Straßenbau eingeplant, der damit fertig bezahlt sein soll. Ein großer Batzen mit 455000 Euro steht auch noch für die Internetversorgung in Hinterbuch, Modelshausen und im Baugebiet in Osterbuch auf dem Plan. Da 380000 Euro an Zuschuss zur Verfügung stehen, ist das für die Gemeinde Laugna machbar. Auch bei den Baugebieten mindern Erschließungsbeiträge, welche die Grundstückseigentümer bezahlen, die Belastung für die Gemeinde, die übrigens auch beim Laugnawasser ein Minus zu verzeichnen hat. Mit knapp 5000 Euro ist das aber verhältnismäßig gering. Dazu meint Bürgermeister Johann Gebele: „Das ist eine regionale Besonderheit, ein Aushängeschild für die Gemeinde.“

