vor 11 Min.

Junge Musiker spielen

Frühlingskonzert in Wertinger Stadthalle

Das Vororchester sowie das Jugendorchester der Stadtkapelle Wertingen zeigen beim Frühlingskonzert in der Stadthalle Wertingen am Samstag, 25. Mai, um 19 Uhr ihr Können. Im ersten Konzertteil werden die 56 jungen Musiker des Vororchesters unter der Leitung ihrer Dirigentin Karolina Wörle zeigen, was in der Kirche in Wertingens Partnerstadt Fère en Tardenois schon die Zuhörer begeistert hat. So erklingen Variationen über ein französisches Volkslied von Henk van Lijnschooten ebenso wie Filmmusik und berühmter Rock oder Pop.

Die Dirigentinnen Heike Mayr-Hof und Karolina Wörle wissen, was bei den Jugendlichen ankommt, und setzen auf populäre, aber anspruchsvolle Blasmusikkompositionen. Nach der Pause präsentiert auch das Jugendorchester Filmmusik, so etwa die Titelmusik des Kinoklassikers „The greatest Showman“. Eröffnet wird der Vortrag des Jugendorchesters mit einer Bearbeitung von Musik weit vor der Begeisterung fürs Kino.

Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten zu sieben beziehungsweise vier Euro gibt es bei den Musikern, in der Musikschule und in der Buchhandlung Gerblinger. (pm)

