vor 18 Min.

Kabarett, Musik und Literatur

Kleinkunstbühne Lauterbach wartet mit zwölf Abenden auf

Die Kleinkunstbühne Lauterbach geht in ihr 37. Jahr. Das brandneue Herbst- und Frühjahrsprogramm 2019/2020 liegt nun vor und enthält eine bunte Mischung aus Kabarett, Musik und Literatur. Dabei treten altbekannte Künstler und neue Talente auf. Eröffnet wird das Programm am Freitag, 20. September, im Gasthaus Straub, Pfaffenhofen mit dem Musikkabarett „Drei Haxn“ – drei Künstler, deren Namen aufhorchen lassen. Michael Well von den Biermösl Blosn, Anni Preuß und Claudia Pichler haben sich zu einem exzellenten Musikkabarett zusammengetan. Claudia Pichler, der mit einem Buch über Gerhard Polt ein literarischer Geniestreich gelungen ist, rückte damit in die erste Garde der bayerischen Kabarettisten auf. Namen wie Harald Grill, Uwe Rachuth und die Schwäbischen Wirtshausmusikanten, der Allgäuer Duranand, Constanze Lindner, der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn, Gankino Circus und Quadro Nuevo bürgen für beste Unterhaltung. Mit dem Niederbayer Martin Frank als Senkrechtstarter des deutschen Kabaretts hat die Kleinkunstbühne im Januar 2020 ein besonderes Highlight zu bieten. 2000 Programmhefte der Kleinkunstbühne sind in vielen Läden des Zusamtals zum Mitnehmen ausgelegt. Außerdem ist das Programm unter www.kleinkunst-lauterbach.de abrufbar. Auch an den Vorverkaufsstellen liegen die Programme aus. Für Wertingen und sein Umland hat sich die Vorverkaufsstelle geändert. Karten gibt es ab sofort in der Stadtapotheke Wertingen, Hauptstraße 14. Stadtapotheker Johannes Riesinger ist seit über zehn Jahren Mitglied der Kleinkunstbühne und übernimmt den Vorverkauf kostenlos. Ansonsten sind Karten weiter erhältlich bei Lotto Eisele, Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller, Meitingen, oder telefonisch bei Birgit Sauter unter 08274/691622. (pm)

