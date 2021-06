Kolping spendet für Messgewänder

Wertinger Pfarrei hat neue farbige Kleidung gekauft

Für die Pfarrei Wertingen wurden in verschiedenen liturgischen Farben neue Messgewänder angeschafft. Dafür spenden die Kolpingsfrauen aus dem Erlös vom Palmbuschen- und Osterkerzenverkauf 500 Euro für die Pfarrei der Zusamstadt.

Weitere 500 Euro gehen an die Gemeinschaftsstiftung vom Kolpingwerk zweckgebunden an die Ausbildungsstätte von Jugendlichen. Kolpingvorsitzende Angelika Munz überreichte den Spendenscheck in Vertretung von Stadtpfarrer Rupert Ostermayer an Jugendpfarrer Gabriel Bucher (fk)