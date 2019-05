00:34 Uhr

Kompetent und fließend in der englischen Sprache

Junge Wertinger wieder bei Cambridge-Prüfungen erfolgreich

„If you want to pass with flying colours, you need to be as cool as a cucumber and one tough cookie! Your head should also be screwed on quite right.“ – Wer nun nur noch Bahnhof - oder besser gesagt, fliegende Farben, kühle Gurken und harte Plätzchen - versteht, der hat sich im bunten Garten der englischen Sprache verirrt. In diesen Fällen können oft auch einschlägige Übersetzungsapps nicht helfen, die „den Kopf rechts einschrauben“ wollen, was das Verständnis unseres zweiten Beispielsatzes eher erschwert als erleichtert.

Keine Mühe bereitet die Übersetzung dagegen den diesjährigen Absolventen der Cambridge-Sprachprüfungen. Sie wissen: Wenn man mit Auszeichnung (also fliegenden Farben) bestehen möchte, muss man die Ruhe selbst (oder eine kühle Gurke) und ein zäher Knochen (oder ein hartes Plätzchen) sein. Außerdem sollte man sich als vernünftiger Mensch erweisen (dessen Kopf richtig angeschraubt wurde). Dies trifft auf die zehn Schülerinnen und Schüler der Q12 des Gymnasiums Wertingen zu, die sich dieses Jahr den Prüfungen des renommierten Cambridge Instituts unterzogen haben. Das CAE (kurz für Cambridge English: Advanced) attestiert die Fähigkeit, kompetent und fließend auf Englisch zu kommunizieren und bietet einen international anerkannten Sprachnachweis, der den Schülern ein höheres Sprachniveau bescheinigt als das Abiturzeugnis

Deshalb ist die Freude über die bestandenen Prüfungen selbstverständlich groß, zumal die Prüfungsphase des CAE im März kurz vor den Abiturprüfungen stattfand. Dass sich die Mühe gelohnt hat, sieht man in ihren strahlenden Gesichtern und an den sehr guten Testergebnissen, auf die sie zurecht stolz sein können. So wurden Lukas Behammer, Carlos De Pieri, Markus Färber, Moritz Klein, Bianca Pflügler, Evelyn Redl, Maria Sini, Lena Tausch, Michael Weigl das Sprachniveau C1 und somit fachkundige Sprachkenntnisse auf Universitätsniveau bescheinigt. Besonderen Grund zur Freude hat Julia Popp: Ihr wurden muttersprachliche Kenntnisse auf dem Niveau C2 bescheinigt.

Jedes Jahr absolvieren etwa drei Millionen Menschen aus 130 Ländern die CAE-Prüfungen. Auch nächstes Jahr werden wieder kompetente und motivierte Schüler des Gymnasiums Wertingen diese Herausforderung annehmen und meistern. (pm)

