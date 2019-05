vor 39 Min.

Lange Tagesordnung im Bauausschuss

Wertingen: Planung für den Kindergarten wird vorgestellt

Die Wertinger Stadträte haben am Mittwoch, 15. Mai, ab 19 Uhr eine lange Sitzung im Rathaus vor sich. Alleine die Tagesordnung des öffentlichen Teils besteht aus neun Punkten – einige davon dürften für kontroverse Diskussionen sorgen.

Allen voran die Planungen für den neuen städtischen Kindergarten, die in dieser Sitzung vorgestellt werden. In der Vergangenheit hatte es im Stadtrat heftige Diskussionen um den Standort des Kindergartens gegeben. Von den künftigen Anwohnern der Einrichtung, die im Neubaugebiet zwischen der Thürheimer Straße und Industriestraße gegenüber der Firma Buttinette entstehen soll, wurde scharfe Kritik geäußert. Teile der CSU im Stadtrat unterstützten die Anwohner und versuchten, den Kindergarten auf dem Laugnaplatz bauen zu lassen, allerdings ohne Erfolg.

Doch die Tagesordnung wartet noch mit weiteren interessanten Themen auf. So ist beim Bauamt ein Antrag auf eine besondere Nutzungsänderung in der Josef-Frank-Straße eingegangen. Hier sollen nach dem Willen des Antragsstellers vier Wohnungen zu einer kieferorthopädischen Praxis umgewandelt werden.

Weiterhin soll ein Verbrauchermarkt in der Industriestraße mit einem Anbau versehen und energetisch saniert werden. Im Stadtteil Rieblingen soll ebenfalls kräftig gebaut werden: So steht in der Tagesordnung, dass hier der mögliche Neubau von sechs Einfamilienhäusern in der Bliensbacher Straße diskutiert wird.

Ein Dauerthema in verschiedenen Kommunen in der Region ist die Situation der Radfahrer. Für den Ausbau der Staatsstraße 2382 zwischen Possenried und Hirschbach wird in der Bauausschusssitzung ein Ausbau diskutiert. Dabei soll auch eine mögliche Unterführung besprochen werden, auf der ein Radweg verlaufen soll.

Neben dem Bau eines Einfamilienhauses in Roggden findet sich auf der Tagesordnung die „Einziehung eines öffentlichen Feld-und Waldweges“ sowie diverse Punkte zum Bebauungsplan „Beim Schützenheim“ in Hettlingen. Hier sollen die möglichen Einwände und Stellungnahmen der Bürger ebenso wie der öffentlichen Träger nach der öffentlichen Auslegung gehört und anschließend möglicherweise ein Satzungsbeschluss erreicht werden. (wz)

Themen Folgen