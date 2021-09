Laugna

Eine Flasche „Laugnawasser“ für den Pfarrer

Plus Die Gläubigen feierten ein eindrucksvolles Doppeljubiläum beim Ottilienfest in Asbach.

Von Konrad Friedrich

Ein Doppeljubiläum wurde am vergangenen Sonntag im kleinen Laugnaer Ortsteil Asbach gefeiert. Bei herrlichem Wetter würdigten die Gläubigen auf dem Ottilienberg in Asbach das zehnjährige Kapellenjubiläum und das zehnjährige Wirken von Pater Tomasz in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach. Mit einem kleinen Festzug zog man hinauf auf den Ottilienberg. Zahlreiche Wallfahrer, Vereine und Ehrengäste nahmen an der Feierlichkeit teil. Die Musikkapelle Osterbuch umrahmte sie musikalisch. Unter den Ehrengästen befanden sich Landrat Leo Schrell, Bürgermeister Johann Gebele sowie der ehemalige Forstdirektor Hartmut Dauner. Dem Festprediger Pater Krysztof Wasiuk, ein Studienkollege von Pater Tomasz, galt ebenso ein herzlicher Willkommensgruß. Zusammen mit Diakon Jürgen Brummer wurde der Festgottesdienst gefeiert.

