Lucia Reiter überzeugt bei Generalprobe

Musiker bereiten sich auf Bezirksentscheid in Wertingen vor

43 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wertingen probten den Ernstfall. Schon frühzeitig haben die Lehrkräfte der Musikschule mit den Vorbereitungen auf die Wettbewerbe des Bayerischen Blasmusikverbands begonnen. Insgesamt 43 Schüler aus den Fachbereichen Holz- und Blechbläser und Schlagzeug stellten sich in 30 solistischen Beiträgen und in acht Duowertungen einer Generalprobe beim hausinternen Wettbewerb, der in bewährter Tradition vier Wochen vor dem ersten Entscheid auf Bezirksebene stattfindet.

In 38 Wertungsbeiträgen und sechs Altersgruppen spielten die Musikerinnen und Musiker ihr Wettbewerbsprogramm vor und erhielten von der Jury eine Bewertung, mit der sie produktiv in die weiteren Vorbereitungen gehen können.

Die Juroren Herbert Ahne, Helmuth Baumann, Eva Sing und Sara Yago Mut freuten sich, dass sie 20-mal die Bewertung „Mit ausgezeichnetem Erfolg“ für bereits ausgereifte Vorträge vergeben konnten. Die Höchstpunktzahl des Tages erreichte die Saxofonistin Lucia Reiter mit 97 Punkten aus der Saxofonklasse von Manfred Andreas Lipp, gefolgt von der jüngsten Teilnehmerin Lina Rieß. Die achtjährige Querflötistin aus der Klasse von Christoph Hansen erspielte sich 96 von 100 möglichen Punkten. In der Duowertung konnten sich die Saxofonisten Luis Haupt und Chiara Bunk als Spitzenreiter über 96 Punkte freuen.

In den nächsten Proben wird noch einmal kräftig an den Details gefeilt, sodass alle gut vorbereitet beim Bezirksentscheid starten können. Dieser soll dann am 22. November in Wertingen in den Räumen der Musikschule stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie steht aber noch nicht fest, ob diese Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann. (pm)

