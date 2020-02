04.02.2020

Mit verjüngtem Team in die Stadtratswahl

Die Kommunale Umweltliste Wertingen (KUL) blickt optimistisch in die Zukunft

Zu ihrer Nominierungsversammlung für die Stadtratswahl trafen sich kürzlich die Mitglieder und Sympathisanten der Kommunalen Umweltliste Wertingen (KUL) in der „Pizzeria Romana“. Der Vorsitzende und amtierende Stadtrat Wolfgang Zenetti zeigte sich in seinen einleitenden Worten „hocherfreut“ darüber, dass es gelungen sei, vor allem viele junge Menschen für die Stadtpolitik zu interessieren, was sich in der Kandidatenliste niederschlage.

Mit diesem verjüngten Team, so Zenetti, blicke er mit großem Optimismus auf die Zukunft der KUL, bei der nun ein neues Kapitel aufgeschlagen werde. Den weiteren Verlauf der Sitzung prägte eine lebhafte Diskussion über die Eckpunkte des Programmentwurfes, welcher vom Spitzenkandidaten Tobias Kolb vorgestellt wurde. Hannah Kniebeler und Johann Winkler stellten als eine der wichtigsten Aufgaben für die Stadt in den nächsten Jahren die Erstellung eines zukunftsweisenden Energiekonzeptes in den Raum, welches durch Gründung eigener Stadtwerke vorangetrieben werden könne.

Der Gedanke an eine solche Gründung, so Kniebeler, sei in der Vergangenheit von den Stadtverantwortlichen bereits einmal aufgegriffen, dann aber leider wieder verworfen worden.

Neben dem Erhalt und der Stärkung des Krankenhauses als Zentrum der ärztlichen Versorgung und einem der größten Arbeitgeber der Stadt ist für Andrea Hefele die Seniorenbetreuung vor Ort – in Kooperation mit der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen - ein wichtiges Anliegen. Auch die Idee der Gemeindeschwester – ein Konzept, welches in der Vergangenheit bereits hervorragend funktionierte – könne in diesem Zusammenhang wieder aufgegriffen werden.

Eine zukunftsfähige Stadtentwicklung steht für Tobias Kolb neben den genannten Themen im Mittelpunkt. Dazu zählen der weitere Ausbau der sozialen und kulturellen Infrastruktur, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Einkommensgruppen, die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden sowie gut ausgestattete Kitas und Schulen. Kevin Janova forderte in diesem Zusammenhang den Ausbau von freien WLANs und Glasfasernetzen.

Für Marco Wenzl und Robin Hocke standen jugendpolitische Themen im Vordergrund, wie die Weiterentwicklung der politischen Jugendbeteiligung in Form eines Jugendrates, die Stärkung der Jugendsozialarbeit an Schulen sowie die Schaffung öffentlich zugänglicher Sportanlagen.

Im Anschluss an die Diskussion erfolgte die einstimmige Nominierung der Stadtratskandidatinnen und -kandidaten mit folgendem Ergebnis: 1. Tobias Kolb, 2. Robin Hocke, 3. Johann Winkler, 4. Andrea Hefele, 5. Kevin Janova, 6. Ingrid Abenthum-Glaser, 7. Manuel Mayer, 8. Dagmar Winkler, 9. Hannah Kniebeler, 10. Christine Sonntag, 11. Kenny Stadelmann, 12. Brigitte Brieden, 13. Daniel Wiedemann, 14. Margit Anton, 15. Marco Wenzl, 16. Wolfgang Zenetti, 17. Marino Berardi, 18. Harald Glaser, 19. Dominik Schaffer, 20. Julian Cökelek. (pm)

