21.05.2019

Naht das Ende der Dorfwirtschaft in Rieblingen?

Ein Investor will Haus und Nebengebäude abreißen und stattdessen sechs Einfamilienhäuser bauen. Warum der Wertinger Bauausschuss die Idee nicht gut findet

Von Bärbel Schoen

Ein privater Investor aus Binswangen will auf dem 2500 Quadratmeter großen Gelände der Rieblinger Dorfwirtschaft „Adler“ sechs Einfamilienhäuser bauen. Dessen Bauvoranfrage stieß jedoch auf Kritik bei den Mitgliedern des Bauausschusses. Mit dem Abriss der seit Jahren leer stehenden Wirtschaft und der Nebengebäude entstünde eine Lücke mitten im Ort. Bürgermeister Willy Lehmeier bedauerte, dass der Investor nicht vorab mit der Stadt gesprochen habe. Denn wenn jemand Wohnraum schaffen wolle, sei dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden und Stadtbaumeister Anton Fink ein wichtiger Ansprechpartner. Doch der Standort in Rieblingens Mitte ist sensibel: „Das Gebäude prägt das Gesicht von Rieblingen. Wir brauchen hier eine städtebauliche Prüfung“, betonte Lehmeier. Das Gelände liegt drei Meter höher als die Straße und ist zum Teil künstlich aufgeschüttet. Deshalb sei ein vernünftiges Konzept an dieser Stelle nicht so einfach umzusetzen.

Der Plan, der kürzlich beim Bauausschuss vorgelegt wurde, fand jedenfalls nicht die Zustimmung der Mitglieder und wurde einhellig abgelehnt. Lehmeier: „Art und Form der Bebauung sind noch nicht ausgegoren.“ Zweiter Bürgermeister Johann Bröll, der selbst in Rieblingen wohnt, fürchtet um den Dorfcharakter, der verloren gehen würde. „Man sollte nicht alles zerstören, sondern Geschichte bewahren,“ mahnte er. Das Gebäude gehört zu den ältesten im Ort. Früher gab es daneben sogar eine eigene Brauerei und Käserei.

Vor der Wirtschaft hielten einst die Postkutschen. Rieblingen lag an einer wichtigen Verbindungsstraße zwischen Dillingen und Augsburg und gehörte früher zum Hoheitsgebiet von Österreich. Deshalb trug die Dorfwirtschaft lange Zeit den Doppeladler in seinem Hausschild. In den „Großvatergeschichten“, einem Geschichtsband von Dr. Eugen Alt, seien einige Aufzeichnungen über Rieblingen zu finden.

Die Räte waren sich einig, dass die neuen Gebäude optisch den alten ähneln sollten. So könnte zum Beispiel anstelle der Dorfwirtschaft ein ähnlich hohes Gebäude mit Mietwohnungen entstehen und dahinter ein bis zwei Einfamilienhäuser. Der Bedarf an Mietwohnraum sei auch in Rieblingen spürbar. Bröll: „Hier gibt es junge Leute, die von zu Hause ausziehen und eine Wohnung brauchen.“ Der vorgelegte Plan mit sechs Einfamilienhäusern sei deshalb nichts für die Rieblinger, zumal der Grundstückspreis mit über 200 Euro pro Quadratmeter extrem hoch liege.

„Das ist Wucher“, meint Bröll. Im Vergleich: Die aktuellen Bauplatzpreise liegen in Rieblingen bei 90 Euro pro Quadratmeter, in Gottmannshofen bei 145 Euro, beim Eisenbach waren sie noch niedriger. Stadtrat Reinhold Wörle (FW) gab zu bedenken, dass es sich für den Investor rechnen müsse. „Er bezahlt auch den Abriss.“ Unkalkulierbare Altlasten, zum Beispiel Güllegrube und Eternitplatten, könnten die Kosten noch in die Höhe treiben. Der Investor signalisierte gestern gegenüber der Stadt seine Gesprächsbereitschaft. Im Austausch mit dem Investor will man nun eine gemeinsame Lösung finden. Schließlich sollte die neu gestaltete Ortsmitte allen Bürgern Freude machen, sagte Lehmeier.

