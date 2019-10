vor 45 Min.

Neue Wohnungen in Gottmannshofen

Ausschuss stimmt Umgestaltung von ehemaligem Stadel zu. Im Wertinger Gießeweg wird Bauland geschaffen

Von Andreas Dengler

In Gottmannshofen wird eine Scheune in der Alten Straße für die Wohnnutzung ausgebaut. Bereits jetzt befinden sich in dem früheren Stadel zwei Wohnungen. Nun möchte der Bauherr dort eine weitere Wohnung unterbringen, sagte Stadtbaumeister Anton Fink in der jüngsten Sitzung des Wertinger Umwelt- und Bauausschusses.

Der Hof liegt baurechtlich in einem Mischgebiet. Neben den zwei Wohnungen in der Scheune sind in einem Wohnhaus auf dem Anwesen weitere Wohnungen untergebracht. Konkret sehen die Pläne vor, dass die Außenmauern des Stadels vergrößert und das Gebäude aufgestockt werde. Zudem soll das Satteldach abgetragen und auf bereits bestehenden Garagen ein Wintergarten sowie eine Dachterrasse errichtet werden, erklärte der Stadtbaumeister weiter.

Bedenken hatten die Ausschussmitglieder hinsichtlich der Parkplatzsituation. Die Planung sehe zehn Stellplätze für das gesamte Anwesen vor, sagte Fink. Und damit sogar einen mehr als die Stadt in ihrer Stellplatzverordnung vorschreibt. Der Ausschuss genehmigte den Bauantrag einstimmig. Zudem schreibt er fest, dass das Landratsamt Dillingen vor und nach der Baumaßnahme den genauen Bestand aller Wohnungen auf dem Hof ermittelt. Das Landratsamt soll auch die Anzahl der Stellplätze nach dem Umbau prüfen.

Bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu Änderungen des Flächennutzungsplans „Südliche Entlastungsstraße Wertingen“ gab es keine Einwände von den Bürgern. Es handelt sich um einen schon mit einigen Häusern bebauten Geländestreifen am Gießeweg zwischen der Südumgehung und der Zusam auf Höhe der Firma Holz Denzel. Nicht davon betroffen ist das Grünland, das hinter dem Geländestreifen liegt. Das Landratsamt Dillingen verwies im Rahmen der Auslegung auf mögliche Altlasten, die sich in den betroffenen Grundstücken befinden können. Und das ließ die Stadträte aufhorchen. Beim Verkauf der Flächen wurde jedoch vertraglich festgelegt, dass nicht die Stadt Wertingen, sondern die künftigen Eigentümer für mögliche Bodenverschmutzungen und deren Entsorgung aufkommen müssen, betonte Bürgermeister Willy Lehmeier.

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wies darauf hin, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die an das betroffene Gelände angrenzen, auch weiterhin geschützt bleiben müssen. Ohne Gegenstimmen wurde entschieden, dass der Flächennutzungsplan zunächst für einen Monat ausgelegt wird. Danach wird das Planwerk erneut im Ausschuss behandelt.

Die Straße im kleinen Baugebiet in Hettlingen hat einen Namen. Ohne Gegenstimme entschied der Umwelt- und Bauausschuss der Stadt Wertingen, dass die Straße künftig Tiroler Weg heißen soll. Der Name sei eine Anspielung auf den ortsansässigen Schützenverein Tirol, dessen Vereinsheim direkt an das Neubaugebiet grenze, erklärte Bürgermeister Lehmeier.