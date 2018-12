12.12.2018

Noch in guten Händen

Viele Geschenke und gute Unterhaltung vergnügten bei Arbeiterwohlfahrt Binswangen

Wie jedes Jahr kommt der Nikolaus zu Beginn der Adventszeit in den großen Raum im ehemaligen Musikheim in Binswangen. Auch diesmal hat Franz Endres, der den heiligen Mann für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) verkörpert, sein Engelchen Leni dabei. Und er dankt denjenigen, die das ganze Jahr über die Kaffeenachmittage vorbereiten, die Älteren und Behinderten besuchen, die Fahrten organisieren. Das alles fasst er zusammen mit den Worten: „Die Awo Binswangen ist in guten Händen.“ Mit dem Akkordeon brachten Marcus und Manuela Rigel mit Sabine Bühler-Hintermaier weihnachtliche Stimmung in den Saal, und bei der großen Tombola freuten sich die rund 60 Besucher über 300 Preise. Immerhin war jedes Los ein Gewinn. Zum Schluss gab es sogar für jeden Besucher noch ein Säckchen mit Leckereien vom Nikolaus.

Christine Gaßner dankte an diesem Nachmittag ihren Helferinnen und Helfern für die Unterstützung, auch den Kuchenbäckerinnen. Dass die Awo im ehemaligen Musikheim ihre Unterkunft gefunden hat, sieht sie als großen Vorteil für die meist älteren Besucher: „Hier ist der Eingang ebenerdig und auch Behinderte und Fußkranke können gut hereinkommen.“ Gaßner ist auch dem Bürgermeister dankbar für seine Unterstützung, gerade wenn bei der Elektrik oder der Heizung Not am Mann ist.

Anton Winkler selbst zollte Christine und Kurt Gaßner seine Anerkennung, die trotz gesundheitlicher Probleme die Arbeit im Vorstand noch stemmen. Christine Gaßner verwies auf 2019. Dann besteht die Awo Binswangen seit 30 Jahren. Und bei der Generalversammlung im März stehen auch die Neuwahlen an. Bürgermeister Winkler hofft wie Gaßners auf eine gute Nachfolge, „damit noch viele Kaffeenachmittage stattfinden können“. (bbk)

