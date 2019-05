vor 56 Min.

Omas und Opas ganzer Stolz

Die Kinder aus Musikgarten und Bim&Bam begeistern ihre Großeltern beim Kinderkonzert im Binswanger Schillinghaus. Warum es eine familiäre Stunde voller Frohsinn war

Von Julia Schachner

„Klopf klopf klopf – bist du schon da?“ Festlich gekleidet und mit strahlenden Augen begrüßten die Kinder aus Musikgarten und Bim&Bam mit diesem Lied ihre Konzertgäste. Denn die jüngsten Aktiven des Musikvereins Binswangen haben ihre Großeltern und Senioren zum Kinderkonzert ins Schillinghaus geladen, um mit ihnen gemeinsam zu singen und zu musizieren. Und sie sind alle gekommen, die Omas und Opas und natürlich auch alle Mamas und Papas, voll freudiger Erwartung, was wohl auf sie zukommen mag.

Aber auch Vorsitzender Roland Wagner, Zweite Vorsitzende Martina Kraus sowie Ehrenvorstand Konrad Bühler wollten sich dieses Konzertereignis der besonderen Art nicht entgehen lassen. So war das frühlingshaft dekorierte Schillinghaus ziemlich schnell restlos gefüllt und an die hundert Gäste erlebten in einem familiären Ambiente eine musikalische Stunde voller Heiterkeit und Frohsinn. Voller Stolz präsentierten die kleinen Musiker zusammen mit ihren Eltern, was sie in den wöchentlichen Musikstunden bei ihrer musikalischen Leiterin Erika Heindel schon alles gelernt und geübt haben. Der Früherzieherin liegt es am Herzen, Volkslieder, die schon Oma und Opa in ihrer Kindheit gelernt haben, zu bewahren und weiterzuvermitteln. Und so wurde zu „Alle Vögel sind schon da“, „Ringel-, Ringelreihen“, „Du, du, liegst mir im Herzen“ oder auch „Kikerikiki“ gesungen, getanzt und gelacht. Bei „Oma so lieb, Oma so nett“ von Heintje, das kurzerhand auch auf den Opa umgedichtet wurde, verdrückten dann einige Omas und Opas noch heimlich die ein oder andere Freudenträne. Dass Musizieren nicht nur glücklich, sondern vor allem auch hungrig macht, das weiß bereits jedes Kind. Deshalb gab es nach der erfolgreichen Aufführung für alle Akteure und Gäste eine leckere Brotzeit. Die Mamas der Musikkinder spendeten dazu großzügig Salate. Nach diesem gelungenen Nachmittag waren sich alle einig: Wir kommen wieder, wenn es heißt: „Kleine musizieren für Große im Schillinghaus in Binswangen.“

