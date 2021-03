vor 20 Min.

Palmbuschen und Osterkerzen stehen bereit

Kolpingfrauen knüpfen an alte Traditionen an

Die Zeit rund um Ostern steckt voller Bräuche und Traditionen. Dazu gehören auch Palmbuschen und Osterkerzen. In der Pfarreiengemeinschaft Wertingen werden diese für die Gläubigen gegen eine Spende zum Mitnehmen angeboten.

Am Palmsonntag, 28. März, stellen die Kolpingfrauen sowohl Osterkerzen als auch Palmbuschen bereit. Sie werden im Gottesdienst um 10 Uhr gesegnet und anschließend im Kirchhof zur Mitnahme gegen eine Spende angeboten. Danach werden die Restbestände in der Kirche zur Mitnahme bereitgestellt. In Binswangen stehen die Osterkerzen ab Sonntag, 21. März, zur Mitnahme gegen eine Spende in der Marienkapelle bereit.

In Gottmannshofen werden die Osterkerzen am Samstag, 27. März, vor und nach der Abendmesse vor der Kirche zur Mitnahme angeboten. Palmbuschen können nach dem Palmsonntagsgottesdienst am Samstag, 27. März und – solange der Vorrat reicht – am Sonntag in der Kirche gegen eine Spende mitgenommen werden. (wz)

Themen folgen