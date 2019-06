00:33 Uhr

Raiffeisenbank steht gut da

Unternehmen in Buttenwiesen steigert Bilanzsumme. Martin Miller nimmt Abschied

Die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal hat im Geschäftsjahr 2018 ein solides Ergebnis erreicht. Aufsichtsratsvorsitzender Martin Miller gab auf der Generalversammlung bekannt, dass er nach insgesamt 32 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr zur Wahl stehen würde. Für seine Verdienste erhielt er eine Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes Bayern. Matthias Lang folgt ihm nach.

„Genossenschaften sind ein wichtiger Stützpfeiler der Wirtschaft im ländlichen Raum und tragen seit jeher zur Tradition und zum typischen Landschaftsbild Bayerns bei.“ Mit diesem Zitat des bayerischen Heimatministers Albert Füracker eröffnete Vorsitzender Robert Sauer laut Pressemitteilung die Generalversammlung. Die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal präge seit mittlerweile 130 Jahren als selbstständige Genossenschaftsbank die Großgemeinde Buttenwiesen. Sauer veranschaulichte zudem die Entwicklung der bayerischen Genossenschaftsbanken 2018 im Spannungsfeld zwischen Regulatorikflut und Nullzinspolitik.

Wie Vorsitzender Bernhard Hopfner den Mitgliedern erklärte, konnte das Institut die Bilanzsumme auf 135,2 Millionen Euro steigern. Das Vertrauen der Kunden in ihre Bank zeige sich zudem im Einlagenwachstum von sechs Prozent auf 95,5 Millionen Euro – in der Fünf-Jahresbetrachtung entspreche dies einer Steigerung von 16 Prozent.

Aufsichtsratsvorsitzender Martin Miller erinnerte an das schwierige Geschäftsumfeld mit immer stärkerer Regulierung und einer lange anhaltenden Niedrigzinsphase, der mit Kostenoptimierung begegnet werden müsse. Angesichts all dieser Faktoren sei die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal gut aufgestellt, um sich den Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können und ihren qualitativen Wachstumskurs fortzusetzen. Neu wurde Alexander Lechner in den Aufsichtsrat gewählt. Matthias Lang wurde als Aufsichtsrat bestätigt und ist künftig Aufsichtsratsvorsitzender. Für 60,- 50,- 40- und 25-jährige Mitgliedschaft wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitglieder geehrt.

Johann Kaltner, Erster Bürgermeister von Buttenwiesen, ist „sehr stolz“, in der Gemeinde Buttenwiesen noch eine eigenständige Bank vor Ort zu haben, so Kaltner in seinem Grußwort. Die guten Ergebnisse seien auf die überdurchschnittlich engagierten Mitarbeiter und Vorsitzenden, die gute Organisation und vor allem auf treue Genossen und Genossinnen zurückzuführen. (pm)

Themen Folgen