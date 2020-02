06:00 Uhr

Sabina Buchwald ist die Wertinger Vorlesekönigin

Die Schülerin überzeugt die Jury in Wertingen. Ein Tipp aus ihrem Buch begeistert den Bürgermeister.

Von Sandra Ritter

Es waren zwei vergnügliche Stunden, die vier lesebegeisterte Sechstklässlerinnen den Jurymitgliedern in der Bibliothek des Wertinger Gymnasiums bereiteten. Laura, Sabina, Lucienne und Carolin gehören zu den insgesamt 600000 Teilnehmern beim Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie alle wurden zunächst Klassen- und dann Schulsiegerin und traten nun im Wertinger Stadtentscheid gegeneinander an.

Jede von ihnen hatte eine Lehrkraft mitgebracht, die auch in der Jury saß: Peter Franz von der Montessorischule, Barbara Meyer vom Gymnasium, Carolin Veitenhansl von der Realschule und Luise Zellmer von der Mittelschule. Die Stadt Wertingen wurde von Bürgermeister Willy Lehmeier vertreten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Deutschlehrer Dr. Christian Pöpperl, der die Oberstufenbibliothek betreut.

Eine rührende Geschichte rund um die Bedeutung des Lesens

Bevor es richtig losging, erzählten die Erwachsenen den vier Mädchen, welche Bedeutung das Lesen in ihrer Kindheit hatte. Die rührendste Geschichte erzählte Helga Bitto-Roth, die in Rumänien aufwuchs und nur ein einziges Buch besaß, in dem sie immer wieder las. Umso mehr genoss sie es, als sie im Alter von 17 Jahren ins „Bücherschlaraffenland“ Deutschland kam. Es überrascht nicht, dass sie dort den Beruf der Buchhändlerin gelernt hat und inzwischen als Bibliothekskraft in der Oberstufenbibliothek des Gymnasiums arbeitet.

Dort also entführten die Vorlesesiegerinnen der vier Schulen ihre Zuhörer in ein modernes „Bücherschlaraffenland“. Zunächst las Lucienne Kehrle aus der Mittelschule aus dem Buch „Ihr mich auch“ von Pia Herzog. Gloria Deckenbach aus der Montessorischule stellte den dritten Band der „Jack Ross“-Reihe von Damaris Kofmehl und Demetri Betts vor: „Der Betrug“. Es folgte Sabina Buchwald aus dem Gymnasium, die mit Annette Roeders „Ferien im Schrank“ ein lustiges Buch gewählt hatte. Laura Egetemeir aus der Realschule hatte „Das verschwundene Kätzchen“ von Holly Webb mitgebracht.

In Runde zwei folgte der Fremdtext. Insbesondere die Jury begeisterte sich sofort für das Kinderbuch „Immer kommt mir das Leben dazwischen“ von der Augsburger Autorin Kathrin Schrocke, das amüsant geschrieben ist und von skurrilen Ideen strotzt.

Während die Jury die schwere Aufgabe hatte, die Siegerin zu ermitteln, las Dr. Pöpperl den Mädchen im „Warteraum“ noch mehr von Karls chaotischem Leben vor, so sehr hatte die Geschichte alle gepackt. Am Ende wurde Sabina Buchwald zur Wertinger „Vorlesekönigin“ gekürt, bei der sich Bürgermeister Lehmeier noch einmal bedankte – für den guten Tipp aus „ihrem“ Buch, sich einfach in einem Schrank bei IKEA zu verstecken, wenn einem alles zu viel wird.

Kreisentscheid findet in Dillingen statt

Am Mittwoch trafen die Mädchen noch einmal aufeinander, denn sie vertraten ihre Schulen beim Kreisentscheid in der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen. Insgesamt entführten dreizehn Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Landkreis das Publikum erneut in ein wahres „Bücherschlaraffenland“ mit Texten aus dem Bereich des Fantastischen, des Humoristischen oder auch Tragischen. Aber nur für eine Schülerin ging der „Herzenswunsch“, Kreissiegerin zu werden, in Erfüllung: Liliana Leichtle.

Nichtsdestotrotz freuten sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Ende über eine Urkunde und einen Buchpreis.

