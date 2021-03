16:15 Uhr

So wird Ostern ein klein wenig unbeschwerter

Das Schullandheim in Bliensbach ist jetzt ein Testzentrum.

Plus So hat das Testzentrum in Bliensbach geöffnet

Die Osterfeiertage stehen vor der Haustüre. Für viele ist der Besuch eines Gottesdienstes wichtiger Bestandteil von Ostern. Und natürlich möchte man an den Feiertagen – im Rahmen des Erlaubten – die Familie treffen. Die Kinder freuen sich auf Oma und Opa und wollen schauen, ob der „Osterhase“ auch bei den Großeltern war.

